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Политика
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Россия может начать производство вертолетов в Мексике
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    Россия может начать производство вертолетов в Мексике

    7:44  24 Октября 2017
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    Россия может начать производство вертолетов в Мексике

    Мехико, 24 октября. Россия может начать производство вертолетов для латиноамериканского рынка в Мексике. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

    Заявление было сделано по итогам заседания деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико. По словам Мантурова, намек на организацию производства вертолетов в Мехико российская сторона получила от министра обороны Мексики.

    Мантуров отметил, что такое предложение очень своевременно для расширения «возможности освоения рынков Латинской Америки» и пообещал рассмотреть его более подробно по возвращении в Россию.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #денис мантуров #вертолеты #промышленность #мехико
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