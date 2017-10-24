Россия может начать производство вертолетов в Мексике

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Мехико, 24 октября. Россия может начать производство вертолетов для латиноамериканского рынка в Мексике. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Заявление было сделано по итогам заседания деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико. По словам Мантурова, намек на организацию производства вертолетов в Мехико российская сторона получила от министра обороны Мексики.

Мантуров отметил, что такое предложение очень своевременно для расширения «возможности освоения рынков Латинской Америки» и пообещал рассмотреть его более подробно по возвращении в Россию.