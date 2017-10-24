Ученые: Землю ждет мощная магнитная буря с 24 по 27 октября

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Москва, 24 октября. Ученые предупредили о магнитной буре на Земле с 24 по 27 октября.

Согласно прогнозу специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, в эти дни ожидается рост потока солнечного вещества. Специалисты добавили, что возмущения перерастут в магнитную бурю с вероятностью в 65%.

По оценке экспертов, сила предстоящей магнитной бури может оказаться в два балла. По пятибалльной шкале бурь это оценивается как умеренная буря.

Также специалисты рассказали, что в случае, если конфигурация солнечного ветра не изменится, то на планету каждые две недели будет обрушиваться сильная магнитная буря.

Как писала ранее Газета.ru, самые мощные за последние 12 лет вспышки на Солнце произошли 6 и 7 сентября.