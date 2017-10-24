Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Пентагоне рассказали, куда могут переместиться боевики ИГИЛ из Сирии
Общество
Ученые: Землю ждет мощная магнитная буря с 24 по 27 октября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые: Землю ждет мощная магнитная буря с 24 по 27 октября

    7:41  24 Октября 2017
    872

    Ученые: Землю ждет мощная магнитная буря с 24 по 27 октября

    Москва, 24 октября. Ученые предупредили о магнитной буре на Земле с 24 по 27 октября.

    Согласно прогнозу специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, в эти дни ожидается рост потока солнечного вещества. Специалисты добавили, что возмущения перерастут в магнитную бурю с вероятностью в 65%.

    По оценке экспертов, сила предстоящей магнитной бури может оказаться в два балла. По пятибалльной шкале бурь это оценивается как умеренная буря.

    Также специалисты рассказали, что в случае, если конфигурация солнечного ветра не изменится, то на планету каждые две недели будет обрушиваться сильная магнитная буря.

    Как писала ранее Газета.ru, самые мощные за последние 12 лет вспышки на Солнце произошли 6 и 7 сентября.

    Ученые: Землю ждет мощная магнитная буря с 24 по 27 октября

    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #солнце #магнитная буря
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США не позволили РФ забрать документы из консульства в Сан-Франциско

        США не позволили РФ забрать документы из консульства в Сан-Франциско

        2:52   24 Октября 2017
        256
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        296
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        509
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        209