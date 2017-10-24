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Сенатор рассказал, как связаны нападение на ведущую «Эха Москвы» и референдум в Каталонии
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    Сенатор рассказал, как связаны нападение на ведущую «Эха Москвы» и референдум в Каталонии

    8:02  24 Октября 2017  /обновлено: 8:07  24 Октября 2017
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    Сенатор рассказал, как связаны нападение на ведущую «Эха Москвы» и референдум в Каталонии

    Москва, 24 октября. В ходе очередного вечернего эфира своей передачи телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на то, что сразу же после нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) были высказаны обвинения в его адрес — обозреватель «Эха» Ксения Ларина заявила, что это именно Соловьев виновен в нападении, поскольку давно предлагал «заткнуть их поганые рты». Такие обвинения вызвали у Соловьева закономерное возмущение — он подчеркнул в эфире, что категорически против насилия, в том числе и в отношении своих оппонентов.

    Гость передачи сенатор Олег Морозов заявил, что такие обвинения лежат в русле общей в наше время тенденции, в которую, кроме обвинений в причастности к нападению на журналистку, попадают и события в Каталонии, и даже поиски «русского следа» в британском Brexit. Общее во всем этом — притягивание определенной политической повестки под события.

    Сенатор рассказал, как связаны нападение на ведущую «Эха Москвы» и референдум в Каталонии

    «История с нападением на журналистку «Эха Москвы» имеет отношение и к Каталонии, и всему тому, что происходит в Европе, и к «русскому следу» в Brexit, — заявил Морозов. — Идея этого всего состоит в следующем: когда политическая сверхзадача выше, чем здравый смысл и мораль, тогда этой некой политической целесообразностью начинают объяснять все, в том числе – нападение на журналистку».

    Сенатор раскрыл свою мысль — событий в Каталонии можно было бы избежать, если бы целостность страны любой ценой не была поставлена выше, чем здравый смысл. 

    Сенатор рассказал, как связаны нападение на ведущую «Эха Москвы» и референдум в Каталонии

    Автор: Валентин Меликов
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