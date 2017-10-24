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Стало известно, за кого голосовал Черчесов при выборе лучшего игрока по версии ФИФА
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    Стало известно, за кого голосовал Черчесов при выборе лучшего игрока по версии ФИФА

    7:39  24 Октября 2017
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    Стало известно, за кого голосовал Черчесов при выборе лучшего игрока по версии ФИФА

    Лондон, 24 октября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов проголосовал за форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду при определении лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

    Португальский нападающий на торжественной церемонии в столице Великобритании был признан лучшим футболистом.

    За награду также боролись форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

    Отмечается, что на вторую строчку наставник сборной России поставил голкипер итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который был признан лучшим голкипером года, на третье место — Месси. 

    Как сообщала Газета.Ru, КриРо в прошедшем сезоне стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубков Испании и УЕФА.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #роналду #уефа #черчесов
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