Стало известно, за кого голосовал Черчесов при выборе лучшего игрока по версии ФИФА

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Лондон, 24 октября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов проголосовал за форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду при определении лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Португальский нападающий на торжественной церемонии в столице Великобритании был признан лучшим футболистом.

Cristiano Ronaldo beats Lionel Messi and Neymar to win the 2017 Best FIFA Men's Player of the Year award #FIFABest pic.twitter.com/jnyBflpxlD — Xinhua Sports (@XHSports) October 24, 2017

За награду также боролись форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

Отмечается, что на вторую строчку наставник сборной России поставил голкипер итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который был признан лучшим голкипером года, на третье место — Месси.

Как сообщала Газета.Ru, КриРо в прошедшем сезоне стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубков Испании и УЕФА.