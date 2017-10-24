Стало известно, за кого голосовал Черчесов при выборе лучшего игрока по версии ФИФА
Лондон, 24 октября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов проголосовал за форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду при определении лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Португальский нападающий на торжественной церемонии в столице Великобритании был признан лучшим футболистом.
Cristiano Ronaldo beats Lionel Messi and Neymar to win the 2017 Best FIFA Men's Player of the Year award #FIFABest pic.twitter.com/jnyBflpxlD— Xinhua Sports (@XHSports) October 24, 2017
За награду также боролись форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и бразильский нападающий ПСЖ Неймар.
Отмечается, что на вторую строчку наставник сборной России поставил голкипер итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который был признан лучшим голкипером года, на третье место — Месси.
Как сообщала Газета.Ru, КриРо в прошедшем сезоне стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубков Испании и УЕФА.