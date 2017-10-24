Американские ученые создали прибор для повышения интеллекта на 40%

В Избранное

Вашингтон, 24 октября. Научные сотрудники из США показали уникальное устройство, способное, по их словам, оперативно увеличить сообразительность человека на 40 процентов. Планируется, что разработка будет активно эксплуатироваться через пять лет. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Отмечается, что устройство похоже на головной убор, который оказывает воздействие электрическим током на переднюю часть лобных долей головного мозга. Данное оборудование, по словам специалистов, вызывает позитивные изменения в связях между разными участками мозговых тканей.

Сообщается, что до опытов на американских военных прибор протестировали на приматах, которые показали удивительные результаты, передает телеканал «360».

Уровень мыслительных процессов возрос на 40%, утверждают исследователи.

В настоящее время американские ученые ожидают одобрения DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона — Прим.ред.) относительно проведения испытаний на военных.