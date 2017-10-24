Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Пентагоне рассказали, куда могут переместиться боевики ИГИЛ из Сирии
Технологии
Американские ученые создали прибор для повышения интеллекта на 40%
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американские ученые создали прибор для повышения интеллекта на 40%

    8:00  24 Октября 2017
    91

    Американские ученые создали прибор для повышения интеллекта на 40%

    Вашингтон, 24 октября. Научные сотрудники из США показали уникальное устройство, способное, по их словам, оперативно увеличить сообразительность человека на 40 процентов. Планируется, что разработка будет активно эксплуатироваться через пять лет. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

    Отмечается, что устройство похоже на головной убор, который оказывает воздействие электрическим током на переднюю часть лобных долей головного мозга. Данное оборудование, по словам специалистов, вызывает позитивные изменения в связях между разными участками мозговых тканей.

    Сообщается, что до опытов на американских военных прибор протестировали на приматах, которые показали удивительные результаты, передает телеканал «360».

    Уровень мыслительных процессов возрос на 40%, утверждают исследователи. 

    Американские ученые создали прибор для повышения интеллекта на 40%

    В настоящее время американские ученые ожидают одобрения DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона — Прим.ред.) относительно проведения испытаний на военных.

    Автор: Дана Балан
    #сша #ученые #пентагон #интеллект #военные #технологии #прибор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США не позволили РФ забрать документы из консульства в Сан-Франциско

        США не позволили РФ забрать документы из консульства в Сан-Франциско

        2:52   24 Октября 2017
        256
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        296
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        509
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        209