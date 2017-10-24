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Новороссия
В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Новороссия
В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за сутки
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    В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за сутки

    7:30  24 Октября 2017
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    В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за сутки

    Луганск, 24 октября. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию ЛНР.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции республики, киевские силовики применили несколько видов вооружения, в том числе минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Отмечается, что огнем накрыли населенные пункты Красный Яр, Фрунзе, Красный Лиман, Долгое, Калиновка и Калиново.

    Всего за прошедшие сутки по территории Луганской народной республики были выпущены около 60 снарядов. Никто не пострадал.

    В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за сутки

    Автор: Алия Садыкова
    #обстрел #лнр #украинские силовики
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