В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за сутки

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Луганск, 24 октября. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию ЛНР.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции республики, киевские силовики применили несколько видов вооружения, в том числе минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что огнем накрыли населенные пункты Красный Яр, Фрунзе, Красный Лиман, Долгое, Калиновка и Калиново.

Всего за прошедшие сутки по территории Луганской народной республики были выпущены около 60 снарядов. Никто не пострадал.