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Политика
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Расследование в отношении компании Вайнштейна началось в штате Нью-Йорк
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    Расследование в отношении компании Вайнштейна началось в штате Нью-Йорк

    7:33  24 Октября 2017
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    Расследование в отношении компании Вайнштейна началось в штате Нью-Йорк

    Нью-Йорк, 24 октября. В отношении компании Weinstein Co., основатель которой Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, инициировано гражданское расследование.

    Как сообщает издание Page Six со ссылкой на осведомленный источник, прокуратура штата Нью-Йорк запросила у компании перечень внутренних документов организации, включая личные дела сотрудников, требования для приема на работу и данные о повышениях и увольнениях, а также официальные и неофициальные заявления о сексуальных домогательствах или дискриминации по возрастному и половому признаку и информацию о том, как эти жалобы обрабатывались.

    Помимо прочего, прокурор запрашивает у компании документы о восьми делах, связанных с обвинениями Вайнштейна, которые завершились мировыми соглашениями. Прокуратура также выяснит, следует ли оштрафовать компанию за какие-либо случаи противоправного поведения.

    Расследование в отношении компании Вайнштейна началось в штате Нью-Йорк

    Ранее сообщалось, что кинокомпанию Вайнштейна могут закрыть или продать после секс-скандала. После увольнения Вайнштейна совет директоров рассматривает варианты продажи или полного закрытия компании.

    Харви Вайнштейн на протяжении почти 30 лет домогался сотрудниц своей компании, обещая им помощь в карьерном росте. Как удалось выяснить The New York Times, в числе его жертв Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #расследование #домогательства #вайнштейн
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