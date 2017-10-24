Расследование в отношении компании Вайнштейна началось в штате Нью-Йорк

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Нью-Йорк, 24 октября. В отношении компании Weinstein Co., основатель которой Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, инициировано гражданское расследование.

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на осведомленный источник, прокуратура штата Нью-Йорк запросила у компании перечень внутренних документов организации, включая личные дела сотрудников, требования для приема на работу и данные о повышениях и увольнениях, а также официальные и неофициальные заявления о сексуальных домогательствах или дискриминации по возрастному и половому признаку и информацию о том, как эти жалобы обрабатывались.

Помимо прочего, прокурор запрашивает у компании документы о восьми делах, связанных с обвинениями Вайнштейна, которые завершились мировыми соглашениями. Прокуратура также выяснит, следует ли оштрафовать компанию за какие-либо случаи противоправного поведения.

Ранее сообщалось, что кинокомпанию Вайнштейна могут закрыть или продать после секс-скандала. После увольнения Вайнштейна совет директоров рассматривает варианты продажи или полного закрытия компании.

Харви Вайнштейн на протяжении почти 30 лет домогался сотрудниц своей компании, обещая им помощь в карьерном росте. Как удалось выяснить The New York Times, в числе его жертв Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании.