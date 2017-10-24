Браудеру разрешили въезд в США по безвизовой программе

В Избранное

Вашингтон, 24 октября. Заочно осужденный в России за неуплату налогов британский предприниматель Уильям Браудер имеет право на въезд на территорию США.

Соответствующее разрешение Браудер получил в рамках специальной безвизовой программы ESTA (электронная система разрешения на въезд), которая распространяется на граждан 38 государств, в том числе Великобритании, сообщает РИА Новости.

По сообщению Службы таможенной и пограничной охраны США, разрешение для Браудера было оформлено вручную 18 октября и остается действительным.

Для того, чтобы воспользоваться разрешением, необходимо через сайт программы сообщить о своей поездке и внести сбор в размере $14. Как уточняют в пресс-службе американского ведомства, каждая заявка рассматривается конкретно и одобряется или отклоняется в зависимости от совокупности обстоятельств.

В понедельник о том, что его американская виза отозвана, Уильям Браудер сообщил на своей странице в Twitter.

Not only did Putin add me to the Interpol list, but the US simultaneously revoked my visa. @jaynordlinger explains https://t.co/d8KskJ5CTK — Bill Browder (@Billbrowder) October 22, 2017

Напомним, Браудер – бывший работодатель Сергея Магнитского. В России он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за финансовые махинации.