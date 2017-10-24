Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Браудеру разрешили въезд в США по безвизовой программе
Политика
Браудеру разрешили въезд в США по безвизовой программе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Браудеру разрешили въезд в США по безвизовой программе

    7:30  24 Октября 2017
    40

    Браудеру разрешили въезд в США по безвизовой программе

    Вашингтон, 24 октября. Заочно осужденный в России за неуплату налогов британский предприниматель Уильям Браудер имеет право на въезд на территорию США.

    Соответствующее разрешение Браудер получил в рамках специальной безвизовой программы ESTA (электронная система разрешения на въезд), которая распространяется на граждан 38 государств, в том числе Великобритании, сообщает РИА Новости.

    По сообщению Службы таможенной и пограничной охраны США, разрешение для Браудера было оформлено вручную 18 октября и остается действительным.

    Для того, чтобы воспользоваться разрешением, необходимо через сайт программы сообщить о своей поездке и внести сбор в размере $14. Как уточняют в пресс-службе американского ведомства, каждая заявка рассматривается конкретно и одобряется или отклоняется в зависимости от совокупности обстоятельств.

    В понедельник о том, что его американская виза отозвана, Уильям Браудер сообщил на своей странице в Twitter.

    Напомним, Браудер – бывший работодатель Сергея Магнитского. В России он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за финансовые махинации.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #виза #магнитский #уильям браудер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США не позволили РФ забрать документы из консульства в Сан-Франциско

        США не позволили РФ забрать документы из консульства в Сан-Франциско

        2:52   24 Октября 2017
        166
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        262
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        493
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        205