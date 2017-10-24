«Почта России» может сократить срок доставки посылок до 36 часов

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Москва, 24 октября. «Почта России» в будущем намерена сократить срок доставки посылок до 36 часов. Как рассказал гендиректор почтового оператора Николай Подгузов в интервью телеканалу «Россия 24», на сегодняшний день полностью необходимо «реновировать инфраструктуру доставки». Он также рассказал, что в будущем срок доставки существенно сократится. Так, если раньше человек ждал свою посылку 5-7 дней, то сейчас эти показатели могут быть снижены до 2-3 дней.

При этом он добавил, что до конца 2017 года будет подготовлен проект по модернизации логистической инфраструктуры почтового оператора. На этот потратят 50 миллиардов рублей.

Как писала ранее Газета.ru, «Почта России» посчитала претензии Россвязи необоснованными. Ранее сообщалось о том, что глава Россвязи Олег Духовницкий заявил о том, что закрытие пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД) «Почтой России» в малых поселениях является нарушением закона «О связи».