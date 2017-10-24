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В Сети появилось видео прорыва в редакцию напавшего на журналистку Фельгенгауэр
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    В Сети появилось видео прорыва в редакцию напавшего на журналистку Фельгенгауэр

    7:27  24 Октября 2017
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    В Сети появилось видео прорыва в редакцию напавшего на журналистку Фельгенгауэр

    Москва, 24 октября. Радиостанция «Эхо Москвы» разместила в Сети видеоролик с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент, когда напавший на ведущую Татьяну Фельгенгауэр злоумышленник прорывается через пост охраны в здании редакции. 

    На кадрах ролика видно, как мужчина сначала прыскает из баллончика в лицо охранника, а затем проходит под турникетом и уходит внутрь здания. 

    Напомним, как сообщала Газета.Ru, в минувший понедельник в редакции «Эха Москвы» было совершено нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

    Мужчина, которым в итоге оказался гражданин Грузии Борис Гриц, полоснул женщину ножом в шею, а затем был задержан.

    В отношении него возбуждено уголовное дело по статье («Покушение на убийство»). 

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, злоумышленник в прошлом работал преподавателем.

    Журналистка по-прежнему находится в медицинском учреждении. 

    Автор: Дана Балан
    #нападение #москва #покушение #эхо москвы #фельгенгауэр #гриц
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