В Сети появилось видео прорыва в редакцию напавшего на журналистку Фельгенгауэр

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Москва, 24 октября. Радиостанция «Эхо Москвы» разместила в Сети видеоролик с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент, когда напавший на ведущую Татьяну Фельгенгауэр злоумышленник прорывается через пост охраны в здании редакции.

На кадрах ролика видно, как мужчина сначала прыскает из баллончика в лицо охранника, а затем проходит под турникетом и уходит внутрь здания.

Как напавший на Таню Фельгенгауэр прошел охрану на 1 этаже.



Видео с камеры наблюдения тут — https://t.co/orQLLH2VRE pic.twitter.com/XMn1XVc5dG — Эхо Москвы (@EchoMskRu) October 23, 2017

Напомним, как сообщала Газета.Ru, в минувший понедельник в редакции «Эха Москвы» было совершено нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

Мужчина, которым в итоге оказался гражданин Грузии Борис Гриц, полоснул женщину ножом в шею, а затем был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье («Покушение на убийство»).

Как сообщало Федеральное агентство новостей, злоумышленник в прошлом работал преподавателем.

Никаких сомнений, что всё будет хорошо, Танюша. Скорейшего возвращения к нам всем. ❤️ A post shared by Василий Конов (@vasilykonov) on Oct 23, 2017 at 7:25am PDT

Журналистка по-прежнему находится в медицинском учреждении.