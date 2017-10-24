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Общество
Стали известны фильмы, которые пересматривают чаще всего
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    Стали известны фильмы, которые пересматривают чаще всего

    7:11  24 Октября 2017
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    Стали известны фильмы, которые пересматривают чаще всего

    Москва, 24 октября. Специалисты составили список фильмов, которые люди пересматривают чаще всего.

    Как пишут западные СМИ, ссылаясь на итоги исследования Ranker, первой в рейтинге оказалась картина Роберта Земекиса «Назад в будущее» 1985 года. Трилогию любители кино по всему миру пересматривают чаще всего.

    Также зрители предпочитают смотреть заново фильмы франшизы «Властелин колец». Фильм оказался на втором месте зрительских симпатий. На третьем – «Парк юрского периода».

    Среди наиболее популярных фильмов, к которым предпочитали возвращаться зрители, оказались «Звездные войны», «Форрест Гамп», «Один дома», а также вторая часть научно-фантастической истории «Терминатор 2: Судный день». Отмечается, что в перечень вошли и советские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.

    Стали известны фильмы, которые пересматривают чаще всего

    Автор: Алия Садыкова
    #кино #рейтинг #фильм
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