Стали известны фильмы, которые пересматривают чаще всего

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Москва, 24 октября. Специалисты составили список фильмов, которые люди пересматривают чаще всего.

Как пишут западные СМИ, ссылаясь на итоги исследования Ranker, первой в рейтинге оказалась картина Роберта Земекиса «Назад в будущее» 1985 года. Трилогию любители кино по всему миру пересматривают чаще всего.

Также зрители предпочитают смотреть заново фильмы франшизы «Властелин колец». Фильм оказался на втором месте зрительских симпатий. На третьем – «Парк юрского периода».

Среди наиболее популярных фильмов, к которым предпочитали возвращаться зрители, оказались «Звездные войны», «Форрест Гамп», «Один дома», а также вторая часть научно-фантастической истории «Терминатор 2: Судный день». Отмечается, что в перечень вошли и советские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.