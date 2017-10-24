«Газпром» ответил Киеву на заявление о переносе точки учета газа

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Москва, 24 октября. В «Газпроме» отреагировали на заявление вице-премьера Украины Владимира Кистиона, который заявил, что Киев может в обозримом будущем вернуться к закупкам российского газа, если точка учета поставляемого газа будет перенесена с западной границы Украины на восточную. Официальный представитель «Газпрома» мягко намекнул Киеву, что расположение точки учета газа — не их дело.

«Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — объявил официальный представитель российского газового гиганта Сергей Куприянов.

То же самое подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил, что на перенос точки учета газа не согласятся не только в «Газпроме», но и в Европе — на данный момент за транзит газа по территории Украины отвечает «Газпром», однако при переносе точки учета на восточную границу страны, европейцам самим придется бороться с воровством и задержками транзита газа на Украине — чего им, разумеется, не хочется.

Кроме того, вопрос о транзите газа через Украину вскоре может стать и вовсе неактуален, ведь в ближайшие годы будут реализованы проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что все необходимые разрешения для реализации проекта «Северный поток-2» будут получены в первых кварталах 2018 года.