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Политика
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Украина
«Газпром» ответил Киеву на заявление о переносе точки учета газа
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    «Газпром» ответил Киеву на заявление о переносе точки учета газа

    7:19  24 Октября 2017
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    «Газпром» ответил Киеву на заявление о переносе точки учета газа

    Москва, 24 октября. В «Газпроме» отреагировали на заявление вице-премьера Украины Владимира Кистиона, который заявил, что Киев может в обозримом будущем вернуться к закупкам российского газа, если точка учета поставляемого газа будет перенесена с западной границы Украины на восточную. Официальный представитель «Газпрома» мягко намекнул Киеву, что расположение точки учета газа — не их дело.

    «Точка сдачи «Газпромом» газа своим покупателям  — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», — объявил официальный представитель российского газового гиганта Сергей Куприянов.

    То же самое подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

    «Газпром» ответил Киеву на заявление о переносе точки учета газа

    В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил, что на перенос точки учета газа не согласятся не только в «Газпроме», но и в Европе — на данный момент за транзит газа по территории Украины отвечает «Газпром», однако при переносе точки учета на восточную границу страны, европейцам самим придется бороться с воровством и задержками транзита газа на Украине — чего им, разумеется, не хочется.

    Кроме того, вопрос о транзите газа через Украину вскоре может стать и вовсе неактуален, ведь в ближайшие годы будут реализованы проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

    «Газпром» ответил Киеву на заявление о переносе точки учета газа

    Напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что все необходимые разрешения для реализации проекта «Северный поток-2» будут получены в первых кварталах 2018 года.

    Автор: Валентин Меликов
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