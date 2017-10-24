Сирия: военная полиция РФ обеспечивает безопасность беженцев в Алеппо

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Алеппо, 24 октября. В минувшие выходные в северо-восточную часть провинции Алеппо прибыли части военной полиции РФ с новой миссией по обеспечению безопасности возвращающихся беженцев из Турции.

Как пишет Al-Masdar News, по словам сирийских военных, российская военная полиция сопровождает беженцев из города Манбидж в восточный сектор города Алеппо.

Видеозапись российских военных, прибывших в северо-восточный Алеппо, была опубликована российскими СМИ в понедельник. На кадрах видно, что офицеры начинают свою миссию.