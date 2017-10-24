Сирия: американские солдаты заставили удалить журналиста кадры, снятые в Ракке

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Дамаск, 24 октября. Голландский журналист пишет о странном случае, как два американских спецназовца требовали, чтобы он удалил кадры, недавно снятые им в Ракке. Об этом сообщает источник в Twitter.

Dutch journalist writes about strange case of 2 #US SOF wearing #YPG uniforms and patches demanding he delete footage recently in #Raqqa https://t.co/x5tlpWQNQB — ‏كودي روش (@badly_xeroxed) October 23, 2017

Отмечается, что американские журналисты в курдской форме #YPG с нашивками подошли к нему, чтобы заставить удалить фотографии.

Как ранее писала Газета.ru, армия Сирии окружает запрещенную в России террористическую группировку ИГ1 на подступах к христианскому городу Эль-Карьятейн.

1 Организация запрещена на территории РФ.