Сирия: американские солдаты заставили удалить журналиста кадры, снятые в Ракке
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Дамаск, 24 октября. Голландский журналист пишет о странном случае, как два американских спецназовца требовали, чтобы он удалил кадры, недавно снятые им в Ракке. Об этом сообщает источник в Twitter.
Dutch journalist writes about strange case of 2 #US SOF wearing #YPG uniforms and patches demanding he delete footage recently in #Raqqa https://t.co/x5tlpWQNQB— كودي روش (@badly_xeroxed) October 23, 2017
Отмечается, что американские журналисты в курдской форме #YPG с нашивками подошли к нему, чтобы заставить удалить фотографии.
Как ранее писала Газета.ru, армия Сирии окружает запрещенную в России террористическую группировку ИГ1 на подступах к христианскому городу Эль-Карьятейн.
1 Организация запрещена на территории РФ.