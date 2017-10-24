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Сирия: американские солдаты заставили удалить журналиста кадры, снятые в Ракке
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    Сирия: американские солдаты заставили удалить журналиста кадры, снятые в Ракке

    6:45  24 Октября 2017
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    Сирия: американские солдаты заставили удалить журналиста кадры, снятые в Ракке

    Дамаск, 24 октября. Голландский журналист пишет о странном случае, как два американских спецназовца требовали, чтобы он удалил кадры, недавно снятые им в Ракке. Об этом сообщает источник в Twitter.

    Отмечается, что американские журналисты в курдской форме #YPG с нашивками подошли к нему, чтобы заставить удалить фотографии. 

    Как ранее писала Газета.ru, армия Сирии окружает запрещенную в России террористическую группировку ИГ1 на подступах к христианскому городу Эль-Карьятейн.

    Сирия: американские солдаты заставили удалить журналиста кадры, снятые в Ракке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #ракка #армия сша
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