Сирия: турецкие самолеты собирают разведданные в районе Идлиб
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Дамаск, 24 октября. Турецкая военная авиация нарезает круги в области провинции Идлиб. Об этом сообщает источник в Twitter.
По данным иностранного источника, турецкие самолеты летают кругами над регионом Идлиб. По его словам, возможно они собирают разведданные для наземных сил.
#Turkish aircraft flying circles over #Idlib region. Propably collecting intelligence and supporting ground forces. @Liveuamap #Syria pic.twitter.com/j3ssOEzspZ— Mansur Karadavut (@MansurKaradavut) October 23, 2017
Как писала Газета.ru ранее, более 92% территории САР освобождено от запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.
1 Организация запрещена на территории РФ.