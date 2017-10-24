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Новости Сирии
Сирия: турецкие самолеты собирают разведданные в районе Идлиб
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    Сирия: турецкие самолеты собирают разведданные в районе Идлиб

    6:37  24 Октября 2017
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    Сирия: турецкие самолеты собирают разведданные в районе Идлиб

    Дамаск, 24 октября. Турецкая военная авиация нарезает круги в области провинции Идлиб. Об этом сообщает источник в Twitter.

    По данным иностранного источника, турецкие самолеты летают кругами над регионом Идлиб. По его словам, возможно они собирают разведданные для наземных сил. 

    Как писала Газета.ru ранее, более 92% территории САР освобождено от запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

    Сирия: турецкие самолеты собирают разведданные в районе Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #идлиб
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