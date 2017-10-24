Сирия: турецкие самолеты собирают разведданные в районе Идлиб

В Избранное

Дамаск, 24 октября. Турецкая военная авиация нарезает круги в области провинции Идлиб. Об этом сообщает источник в Twitter.

По данным иностранного источника, турецкие самолеты летают кругами над регионом Идлиб. По его словам, возможно они собирают разведданные для наземных сил.

Как писала Газета.ru ранее, более 92% территории САР освобождено от запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.