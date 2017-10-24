Террористы в Сирии проходят обучение на военной базе США — СМИ

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Сирия, 24 октября. Боевики из Сирии под видом беженцев добираются до лагеря Рубкан, что на границе с Иорданией, после чего отправляются на военную базу США для прохождения обучения.

Как сообщает медиа-центр Inside Syria, ссылаясь на свой источник, боевики из группировки Джейш Магавир ат-Таура добираются до лагеря беженцев вместе с сирийскими беженцами. После этого террористы покидают лагерь и отправляются на американскую военную базу Аль-Танф для дальнейшего тренинга.