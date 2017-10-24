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Террористы в Сирии проходят обучение на военной базе США — СМИ
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    Террористы в Сирии проходят обучение на военной базе США — СМИ

    6:02  24 Октября 2017
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    Террористы в Сирии проходят обучение на военной базе США — СМИ

    Сирия, 24 октября. Боевики из Сирии под видом беженцев добираются до лагеря Рубкан, что на границе с Иорданией, после чего отправляются на военную базу США для прохождения обучения.

    Как сообщает медиа-центр Inside Syria, ссылаясь на свой источник, боевики из  группировки Джейш Магавир ат-Таура добираются до лагеря беженцев вместе с сирийскими беженцами. После этого террористы покидают лагерь и отправляются на американскую военную базу Аль-Танф для дальнейшего тренинга.

    «США, похоже, забыли к чему могут привести игры с террористами», — резюмирует издание.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #аль-танф #джейш магавир ат-таура #рубкан
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