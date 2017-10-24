Жителю Красноярского края за изнасилование и убийство падчерицы дали 18 лет колонии

В Избранное

Красноярск, 24 октября. В Красноярском крае местного жителя за изнасилование и убийство падчерицы приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, трагедия разыгралась в Нижнеингашском районе в молодой семье, где росла приемная пятилетняя девочка.

В августе прошлого года приемный отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала изнасиловал девочку, а потом зверски избил. Из-за побоев ребенок скончался на месте происшествия.

