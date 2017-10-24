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Жителю Красноярского края за изнасилование и убийство падчерицы дали 18 лет колонии
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    Жителю Красноярского края за изнасилование и убийство падчерицы дали 18 лет колонии

    5:46  24 Октября 2017
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    Жителю Красноярского края за изнасилование и убийство падчерицы дали 18 лет колонии

    Красноярск, 24 октября. В Красноярском крае местного жителя за изнасилование и убийство падчерицы приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

    Как сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, трагедия разыгралась в Нижнеингашском районе в молодой семье, где росла приемная пятилетняя девочка.

    В августе прошлого года приемный отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала изнасиловал девочку, а потом зверски избил. Из-за побоев ребенок скончался на месте происшествия.
     

    Автор: Константин Терехов
    #суд #красноярск #педофил #прокуратура
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