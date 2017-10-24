Газовые операторы Европы начали подготовку к работе с «Северным потоком — 2»

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Берлин, 24 октября. Вопреки попыткам Еврокомиссии воспрепятствовать строительству российского трубопровода, газовые операторы Старого света начали подготовку к работе с «Северным потоком — 2».

Как сообщают Известия, окончательно одобрен к строительству проект сухопутного продления газопровода — Eugal, по которому газ из России будет поставляться к европейским потребителям.

«Немецкий оператор Gascade начнет строительство трубопровода, как только будет опубликовано разрешение на строительство от властей Германии, которое должно последовать в середине будущего года», — рассказали изданию в пресс-службе оператора.

При этом, как отмечается, первая ветка газопровода будет сдана к концу 2019 года, после чего будет введена в эксплуатацию. Графики сдачи газопроводов полностью синхронизированы, однако говорить о соединении Eugal и «Северного потока — 2» пока рано.

Как напоминает Газета.ru, газопровод Eugal рассчитан на мощность в 48 млрд кубических метров и пройдет от побережья Балтийского моря по суше через Германию в Чехию.