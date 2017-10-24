Появилось видео, на котором вооруженный омич угрожал водителю «семерки»

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Омск, 24 октября. Накануне на YouTube было опубликовано видео, на котором средь бела дня вооруженный житель Омска на джипе угрожает водителю «семерки».

Как информируют местные СМИ, инцидент, по духу напоминающий лихие 90-е годы, имел место быть на перекрестке улиц 7-й Северной и Герцена. Водителя вазовской «семерки», который двигался в левом ряду, «подрезал» серый кроссовер.

Мужчина на отечественной легковушки произвел ответный маневр, после чего ему из джипа стали угрожать пистолетом. Момент отчетливо видно при увеличение видео.