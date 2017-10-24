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Появилось видео, на котором вооруженный омич угрожал водителю «семерки»
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    Появилось видео, на котором вооруженный омич угрожал водителю «семерки»

    5:07  24 Октября 2017
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    Появилось видео, на котором вооруженный омич угрожал водителю «семерки»

    Омск, 24 октября. Накануне на YouTube было опубликовано видео, на котором средь бела дня вооруженный житель Омска на джипе угрожает водителю «семерки».

    Как информируют местные СМИ, инцидент, по духу напоминающий лихие 90-е годы, имел место быть на перекрестке улиц 7-й Северной и Герцена. Водителя вазовской «семерки», который двигался в левом ряду, «подрезал» серый кроссовер.

    Мужчина на отечественной легковушки произвел ответный маневр, после чего ему из джипа стали угрожать пистолетом. Момент отчетливо видно при увеличение видео.

    Автор: Константин Терехов
    #омск
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