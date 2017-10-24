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Происшествия
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Украина
Радикалы в Киеве разгромили зал суда, где решали вопрос о задержании лидера ОУН
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    Радикалы в Киеве разгромили зал суда, где решали вопрос о задержании лидера ОУН

    4:42  24 Октября 2017
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    Радикалы в Киеве разгромили зал суда, где решали вопрос о задержании лидера ОУН

    Киев, 24 октября. Радикалы разгромили зал Святошинского районного суда Киева, где решали вопрос о задержании бывшего командира батальона запрещенной в РФ Организации украинских националистов.

    Как сообщает Газета.ru, правоохранители были вынуждены применить силу против радикально настроенных граждан, которые препятствовали вывозу Николая Кохановского в изолятор временного содержания.

    В итоге, заседание суда по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей было перенесено на вторник. Напомним, что Кохановского арестовали в Киеве 21 октября во время конфликта с перестрелкой.
     

    Автор: Константин Терехов
    #киев #оун #николай кохановский
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