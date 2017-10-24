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Эксперт: ЕС не хочет брать на себя ответственность за транзит газа по территории Украины
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    Эксперт: ЕС не хочет брать на себя ответственность за транзит газа по территории Украины

    4:31  24 Октября 2017  /обновлено: 4:50  24 Октября 2017
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    Эксперт: ЕС не хочет брать на себя ответственность за транзит газа с Украины

    Москва, 24 октября. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что ЕС не хочет брать на себя ответственность за транзит газа по территории Украины.

    В настоящее время транзит по территории Украины является зоной ответственности «Газпрома», который сдает «голубое топливо» на границе с Европой. При переносе точки учета на восточную границу ответственность будут нести страны Запада, которые не желали бы этого. 

    «В случае, если установят точку учета на восточной границе Украина, то ответственность за транзит ляжет на плечи западных стран. А Европа этого не хочет, поэтому будет и дальше от этого отказываться», — цитирует Правосудова «Экономика сегодня».

    Напомним, что в «Газпроме» предположили, что украинский чиновник запутался в высказываниях, когда  назвал условие, при котором Киев готов вернуться к закупкам газа из России.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #украина #ес #газ
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