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Весь мир
Тучная британская певица провалилась в дыру на сцене во время выступления
Весь мир
Тучная британская певица провалилась в дыру на сцене во время выступления
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    Тучная британская певица провалилась в дыру на сцене во время выступления

    4:15  24 Октября 2017
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    Тучная британская певица провалилась в дыру на сцене во время выступления

    Лондон, 24 октября. Британская певица Gemma Collins, обладающая весьма пышными формами, провалилась в дыру на сцене прямо во время выступления.

    Как сообщает Газета.ru, в некотором смысле сногсшибательный казус имел место быть в прямом эфире на телеканале Би-Би-Си во время фестиваля Best TV Show. Певица вышла на сцену, дабы объявить победителя в одной из категорий, и провалилась в специальный люк.

    К счастью, обошлось без травм и увечий, мало того, певица долго шутила по этому поводу. Между тем, видеозапись с падением звезды продолжают набирать популярность в Сети.

     

    @greatbritish.memes is the funniest account on Instagram ???? #gemmacollins

    A post shared by Gemma Collins Reactions (@gemmacollinsreactions) on

     

    Автор: Константин Терехов
    #лондон #gemma collins
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