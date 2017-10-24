Тучная британская певица провалилась в дыру на сцене во время выступления

В Избранное

Лондон, 24 октября. Британская певица Gemma Collins, обладающая весьма пышными формами, провалилась в дыру на сцене прямо во время выступления.

Как сообщает Газета.ru, в некотором смысле сногсшибательный казус имел место быть в прямом эфире на телеканале Би-Би-Си во время фестиваля Best TV Show. Певица вышла на сцену, дабы объявить победителя в одной из категорий, и провалилась в специальный люк.

К счастью, обошлось без травм и увечий, мало того, певица долго шутила по этому поводу. Между тем, видеозапись с падением звезды продолжают набирать популярность в Сети.