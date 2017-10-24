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Голова Дарта Вейдера обнаружена на поверхности Марса
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    Голова Дарта Вейдера обнаружена на поверхности Марса

    3:57  24 Октября 2017  /обновлено: 3:58  24 Октября 2017
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    Голова Дарта Вейдера обнаружена на поверхности Марса

    Вашингтон, 24 октября. Уфологи в ходе внимательного изучения снимков поверхности Красной планеты, обнаружили нечто, похожее на голову главного злодея всех «Звездных войн» Дарта Вейдера.

    Как сообщают специализированные СМИ, впрочем, это может быть всего лишь камнем или каким-то иным элементом рельефа, сфотографированным под определенным углом и определенном освещении.

    Голова Дарта Вейдера обнаружена на поверхности Марса

    Тем не менее, одного лишь отдаленного сходства с головой Вейдера при включенном богатом воображении хватило для того, чтобы уфологии и иже с ними стали горячо рассуждать, что же это на самом деле.

    При этом стоит напомнить, что в Сети то и дело появляются различного рода снимки разных планет, на которых, по мнению тех же уфологов можно «разглядеть» самое невообразимое.

    Автор: Константин Терехов
    #марс #уфологи #дарт вейдер
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