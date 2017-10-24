Женщина открыла огонь по базе ВС США в Форт-Стюарте

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Форт-Стюарт, 24 октября. Военная полиция Джорджии арестовала женщину, которая открыли огонь по военной базе армии ВС США.

Как сообщает ТАСС, инцидент, в результате которого никто не пострадал, имел место быть в понедельник. Женщина была взята под стражу после того, как открыла огонь из огнестрельного оружия по базе.

По данным местных СМИ, стрельба произошла на автомобильной стоянке. Никаких обвинений задержанной, имя которой не разглашается, пока не предъявлено. Идет расследование происшествия.