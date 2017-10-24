СБ ООН проголосует по продлению расследования ОЗХО и ООН химатак в Сирии

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Нью-Йорк, 24 октября. Совет Безопасности ООН сегодня проведет голосование по проекту резолюции о продлении мандата совместной миссии международной организации и ОЗХО в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, постоянный представитель Соединенных Штатов Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен добиваться продления мандата до момента распространения доклада экспертов миссии о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне в апреле.

При этом, доклад совместной миссии по расследованию должен быть распространен в Совете Безопасности ООН уже 26 октября. При этом сам мандат работы экспертов истекает в ноябре.

Как отмечает агентство, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Михаил Ульянов заявил, что совместный механизм ОЗХО-ООН посетил базу Шайрат в Сирии, однако эксперты не собрали необходимые пробы.