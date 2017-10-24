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Прекращение США борьбы с ИГ стало бы ошибкой — бывший министр обороны
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    Прекращение США борьбы с ИГ стало бы ошибкой — бывший министр обороны

    3:25  24 Октября 2017
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    Прекращение США борьбы с ИГ стало бы ошибкой — бывший министр обороны

    Вашингтон, 24 октября. Бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что если бы Вашингтон прекратил борьбу с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, то это стало бы ошибкой.

    «Мы достигли некоторых успехов в обращении с Исламским государством1, вымещая террористов из Мосула, из областей в Ираке, которые они захватили, в том числе и из Ракки. Но ИГ1 никуда не денется», — цитирует Панетту РИА Новости.

    По словам бывшего главы Пентагона, сейчас террористы ИГИЛ перемещаются на восток Сирии и высока вероятность увидеть их не только на Ближнем Востоке, но и на севере Африки.

    Добавим, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси опасается, что успешные действия против террористов Исламского государства в Сирии и Ираке приведут к наплыву боевиков в Африку.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #иг #игил #мосул #исламское государство #ирак #ракка
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