Прекращение США борьбы с ИГ стало бы ошибкой — бывший министр обороны

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Вашингтон, 24 октября. Бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что если бы Вашингтон прекратил борьбу с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, то это стало бы ошибкой.

«Мы достигли некоторых успехов в обращении с Исламским государством1, вымещая террористов из Мосула, из областей в Ираке, которые они захватили, в том числе и из Ракки. Но ИГ1 никуда не денется», — цитирует Панетту РИА Новости.

По словам бывшего главы Пентагона, сейчас террористы ИГИЛ перемещаются на восток Сирии и высока вероятность увидеть их не только на Ближнем Востоке, но и на севере Африки.

Добавим, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси опасается, что успешные действия против террористов Исламского государства в Сирии и Ираке приведут к наплыву боевиков в Африку.

1 Организация запрещена на территории РФ.