Президент Египта опасается наплыва боевиков из Сирии и Ирака

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Каир, 24 октября. Президент Египта опасается, что успешные действия против террористов в Сирии и Ираке приведут к наплыву боевиков из Сирии и Ирака.

«Мы полагаем, что имеющие место в Сирии и Ираке успехи приведут к переброске ряда боевиков в Ливию, а оттуда в Египет, на Синайский полуостров, а также в Восточную Африку», — сказал Абдель Фаттах ас-Сиси в интервью телеканалу France 24.

Как считает египетский лидер, нужно приложить совместные усилия, чтобы не допустить проникновения террористов. Кроме того ас-Сиси отметил, что необходимо лишить боевиков финансовой поддержки и вооружений.

Также египетский президент заявил, что официальный Каир принимает меры по обеспечению охраны границы с Ливией, однако ее большая протяженность не позволяет говорить о полном контроле.