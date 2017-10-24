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Президент Египта опасается наплыва боевиков из Сирии и Ирака
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    Президент Египта опасается наплыва боевиков из Сирии и Ирака

    3:12  24 Октября 2017  /обновлено: 3:34  24 Октября 2017
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    Президент Египта опасается наплыва боевиков из Сирии и Ирака

    Каир, 24 октября. Президент Египта опасается, что успешные действия против террористов в Сирии и Ираке приведут к наплыву боевиков из Сирии и Ирака.

    «Мы полагаем, что имеющие место в Сирии и Ираке успехи приведут к переброске ряда боевиков в Ливию, а оттуда в Египет, на Синайский полуостров, а также в Восточную Африку», — сказал Абдель Фаттах ас-Сиси в интервью телеканалу France 24.

    Как считает египетский лидер, нужно приложить совместные усилия, чтобы не допустить проникновения террористов. Кроме того ас-Сиси отметил, что необходимо лишить боевиков финансовой поддержки и вооружений.

    Также египетский президент заявил, что официальный Каир принимает меры по обеспечению охраны границы с Ливией, однако ее большая протяженность не позволяет говорить о полном контроле. 

    «За последние три года до настоящего момента мы уничтожили более 1,2 тысячи автомобилей с оружием, а также находившихся в них боевиков», — цитирует Абдель Фаттах ас-Сиси РИА Новости.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #терроризм #абдель фаттах ас-сиси #египет
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