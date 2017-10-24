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Новости Сирии
Сирия: 14 жителей города Дейр эз-Зор погибли в ходе авиаудара коалиции США
Новости Сирии
Сирия: 14 жителей города Дейр эз-Зор погибли в ходе авиаудара коалиции США
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    Сирия: 14 жителей города Дейр эз-Зор погибли в ходе авиаудара коалиции США

    2:35  24 Октября 2017
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    14 жителей города Дейр эз-Зор погибли в ходе авиаудара коалиции США

    Дейр эз-Зор, 24 октября. Как минимум 14 мирных жителей погибли и еще 32 получили ранения в ходе авиаудара, который нанесла международная коалиция во главе с США по Дейр эз-Зору. Под удар ВВС коалиции США попали мирные жители квартала Эль-Кусур, сообщило агентство Reuter со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

    «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», который базируется в Лондоне заявил о том, что в результате бомбардировки в Дейр эз-Зоре погибли не менее 22 человек.

    Автор: Олег Сорокин
    #сша #сирия #дейр эз-зор
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