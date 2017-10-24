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США не позволили РФ забрать документы из консульства в Сан-Франциско
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    США не позволили РФ забрать документы из консульства в Сан-Франциско

    2:52  24 Октября 2017
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    Посольство РФ в Вашингтоне

    Вашингтон, 24 октября. Посольство РФ в Вашингтоне заявило о том, что власти США не предоставили возможность вывезти архив из здания закрытого Генконсульства РФ в Сан-Франциско, что является грубым нарушением положений Венской конвенции.

    «Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства. 23 октября архив передан в посольство», — отмечает дипмиссия в заявлении на своей странице в Facebook.

    В посольстве заметили, что все консульские архивы и документы являются «неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения». 

    «Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения», — посчитали необходимым предупредить в посольстве РФ.

    Напомним, что в начале сентября в связи с требованием властей США были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    Автор: Олег Сорокин
    #россия #сша #посольство рф
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