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Сирия: САА заканчивает ликвидацию отрядов ИГ на восточном берегу Евфрата
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    Сирия: САА заканчивает ликвидацию отрядов ИГ на восточном берегу Евфрата

    1:56  24 Октября 2017
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    Сирия: САА заканчивает ликвидацию отрядов ИГ на восточном берегу Евфрата

    Дамаск, 24 октября. Остатки сил террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) на восточном берегу реки Евфрат практически полностью зачищены частями САА и поддерживаемыми США «Сирийскими демократическими силами» (СДС).

    Как сообщает портал «Аль-Масдар», продолжается наступление вглубь оккупированной террористами территории.

    Успешные действия сирийских подразделений, освободивших очередную деревню на берегу Евфрата, привели к тому, что остатки боевиков были вынуждены сконцентрироваться на небольшой территории. Возникла угроза полного окружения террористических банд.

    Кроме того, 4-я механизированная дивизия и спецотряд «5-й Легион» САА объявили о полном освобождении деревни Табия Джазира, расположенной к югу от недавно очищенного от ИГ города Хашам.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #саа #евфрат
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