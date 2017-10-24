Трамп уверен, что боевые действия против ИГ в Сирии идут успешно

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Вашингтон, 24 октября. Боевые действия против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, запрещена в России) идет успешно, считает президент США Дональд Трамп. Он также объявил о своем намерении укреплять американские вооруженные силы.

«Самая важная наша задача - защита наших людей. Необходимо обеспечивать защиту от разных угроз. Мы хорошо действовали против «Исламского государства»1, – заявил Трамп.

В своем заявлении Трамп прокомментировал операцию против боевиков ИГ в Ракке. Штурм де-факто столицы террористической группировки был выполнен частями «Сил демократической Сирии» (СДС) при поддержке американской авиации.

Трамп также добавил, что убежден в том, что ВС США становятся все «сильнее и сильнее». Он отметил, что хочет сделать их самыми сильными в истории США.

1 Организация запрещена на территории РФ.