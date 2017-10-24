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Политика
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Украина
Азаров привел «печальную статистику государственного переворота» на Украине
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    Азаров привел «печальную статистику государственного переворота» на Украине

    1:21  24 Октября 2017
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    Азаров привел «печальную статистику государственного переворота» на Украине

    Киев, 24 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил свое возмущение от того, что Киев оплачивает дорогой уголь из Америки, но не выплачивает зарплаты украинским шахтерам. По его данным, в этом году угля в стране добыли меньше, чем 100 лет назад. Такие цифры экс-премьер назвал «печальной статистикой государственного переворота».

    «Как можно объяснить, что у киевского режима находятся деньги для оплаты дорогого угля из Америки (в 2 раза дороже украинского) и для выплаты заработной платы американским шахтерам, и нет денег для выплаты заработной платы украинским шахтерам», — написал на своей странице в Facebook Азаров.

    В качестве примера он рассказал о работниках шахты №9 «Нововолынская», которые не получили заработную плату за август и сентябрь. 

    По словам Азарова, в 2017 году на Украине добыли меньше угля, чем в 1913 году.

    «Вот печальная статистика государственного переворота. Допрыгались», — подытожил бывший премьер-министр.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #азаров
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