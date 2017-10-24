Азаров прокомментировал слова главы Минфина Украины о «лени» украинцев

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Москва, 24 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал высказывания министра финансов Украины Александра Данилюка, который назвал украинцев малообразованными и непроизводительными. По словам Азарова, высказывания Данилюка демонстрируют его плохую осведомленность и некомпетентность.

«В наше время этот «пацан» бегал по коридорам Администрации Президента и Кабинета Министров в должности какого-то секретаря по реформам и жаловался на лень и тугодумие министров», – напомнил Азаров.

По словам бывшего украинского премьера, причиной низкого экономического роста Украины являются не «лень и малообразованность» украинцев, а плачевное состояние промышленности и инфраструктуры. Азаров указал, что износ основных фондов уже превысил 80 процентов.

«Ему невдомек, что даже на таком устаревшем и изношенном оборудовании невозможно выйти на его нормативные параметры в силу неполной загрузки предприятий и потери рынков сбыта. О какой производительности труда можно говорить, если предприятие работает 2 дня в неделю?!», – отметил бывший премьер-министр.

Азаров напомнил, что при его правительстве рост ВВП Украины составлял от 5,5% до 12,6% в год, пишет «Газета.ru»