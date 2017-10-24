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Путин встретится со сборной России WorldSkills 
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    Путин встретится со сборной России WorldSkills 

    2:00  24 Октября 2017
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    Путин встретится со сборной России WorldSkills 

    Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами национальной сборной WorldSkills Russia, сообщает пресс-служба Кремля.

    Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017.

    Россия завоевала 11 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую. Помимо этого, у сборной РФ — 21 медальон за профессионализм. 

    Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. 

    Путин встретится со сборной России WorldSkills 

    Ранее телеканал RT опубликовал репортаж о том, как члены сборной молодых профессионалов WorldSkills Russia вернулись в Москву из Абу-Даби и рассказали о своей победе на соревнованиях.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #worldskills
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