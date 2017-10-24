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Политика
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Россия
Выступление Путина откроет инвестфорум «Россия зовет!»
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    Выступление Путина откроет инвестфорум «Россия зовет!»

    0:31  24 Октября 2017
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    Выступление Путина откроет инвестфорум «Россия зовет!»

    Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин выступит на девятом ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», который организует компания «ВТБ Капитал». Он пройдет в Москве с 24 по 26 октября.

    Выступление Путина, согласно анонсам мероприятия, пройдет в первый день форума в рамках пленарной сессии «Управлять сложностью, контролировать риски». Модератором сессии будет глава ВТБ Андрей Костин.

    Кроме того, в рамках этой сессии состоятся выступления президента китайской CEFC Чана Чауту, президента London Stock Exchange Group Ксавье Роле, генерального директора OCI N.V. Нассефа Савириса и министра финансов Катара Али Шарифа Аль-Имади.

    Инвестиционный форум «Россия зовет!» – ведущее мероприятие по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику. Он проводится с 2009 года и вызывает неизменный интерес у международного делового сообщества.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #россия зовет #инвестфорум
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