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Путин на встрече с президентом Кипра обсудит вопросы торгового сотрудничества
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    Путин на встрече с президентом Кипра обсудит вопросы торгового сотрудничества

    0:19  24 Октября 2017
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    Путин на встрече с президентом Кипра обсудит вопросы торгового сотрудничества

    Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин обсудит экономическое сотрудничество и международные проблемы с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом, сообщает пресс-служба Кремля.

    Ожидается, что президенты «обсудят актуальные вопросы российско-кипрского сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

    Помимо этого Путин и Анастасиадис на встрече поднимут международные проблемы, включая кипрское урегулирование. 

    Как сообщала «Газета.ру», в пятницу Анастасиадис на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым выразил благодарность российской стороне за поддержку в решении кипрской проблемы.

    Путин на встрече с президентом Кипра обсудит вопросы торгового сотрудничества

    Анастасиадис находится в России с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. Встреча Путина и Анастасиадиса пройдет во вторник, 24 октября.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #кипр #анастасиадис
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