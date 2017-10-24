Путин на встрече с президентом Кипра обсудит вопросы торгового сотрудничества

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Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин обсудит экономическое сотрудничество и международные проблемы с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом, сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что президенты «обсудят актуальные вопросы российско-кипрского сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах».

Помимо этого Путин и Анастасиадис на встрече поднимут международные проблемы, включая кипрское урегулирование.

Как сообщала «Газета.ру», в пятницу Анастасиадис на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым выразил благодарность российской стороне за поддержку в решении кипрской проблемы.

Анастасиадис находится в России с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. Встреча Путина и Анастасиадиса пройдет во вторник, 24 октября.