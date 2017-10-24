Два часа истины: зря или нет скандалы делали рекламу фильму «Матильда»

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Несколько дней осталось до разрешения главной киноинтриги этого года, официального запуска в российский прокат фильма «Матильда» – билеты на показ можно купить с 26 октября. Картину уже увидели прокатчики, участники киноиндустрии на форуме «Кино Экспо», депутаты, жители Владивостока.

В понедельник 23 октября состоялась премьера для СМИ и торжественный показ для петербургского бомонда в Мариинском театре, где снималась часть балетных сцен фильма о балерине Матильде Кшесинской. Стоил ли того яростный протест оппонентов фильма, которые преследуют Алексея Учителя с ноября 2016 года? Стоили того подожженные автомобили у офиса адвоката Константина Добрынина, бутылки с зажигательной смесью, брошенные в здание киностудии, таран кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, требования отозвать прокатное удостоверение, петиции в адреса патриарха Кирилла и Минкульта, обращения в Госдуму, органы антимонопольной службы, Роскомнадзор, Генеральную прокуратуру, Следственной комитет, к уполномоченным по правам ребенка и даже к президенту? Подробнее в материале ФАН.

«А я не понял, постельные сцены-то где, из-за которых истерика была?», – недоуменно делятся мнениями зрители на выходе из зала.

Маркировку «16+» противники «Матильды» оспаривали с помощью экспертизы Фонда Святителя Василия Великого и убеждали Роскомнадзор, генеральную прокуратуру и уполномоченных по правам ребенка РФ разных регионов, в том, что возрастную категорию надо заменить на «18+», а лучше и вовсе отозвать прокатное удостоверение у фильма. Напомним, что оппоненты судили лишь по трейлеру, но воображение дорисовало многим впечатлительным зрителям чуть ли не эротическую историческую драму со всеми секретами интимной жизни последнего российского государя. На деле «Матильда» весьма деликатно и уважительно обходит эту сторону отношений Кшесинской и Николая, а если и позволяет себе пару пикантных сцен, то не заходит дальше обнаженной груди балерины. В фильмах о Екатерине II и ее фаворитах и то больше откровенности, но за имидж русской императрицы никто почему-то не волнуется, а вот причисленному к лику святых Николаю иметь любовь вне брака часть общества запрещает.

«Это же личная интерпретация режиссера, вот надо было приставать так к человеку и его фильму!», – продолжается обсуждение в зале, пока идут финальные титры.

Ингеборга Дапкунайте во многих интервью о своей роли императрицы Марии Федоровны в «Матильде» предупреждала, что историческая правда в фильме уходит на второй план, а само кино стоит назвать «романтическим историческим триллером», но уж никак не претензией на серьезное историческое кино. К слову, раз уж православные оппоненты «Матильды» так напирали на оскорбление чувств верующих (в мае 2017 года соответствующее заявление было направлено в СК России), то и историки могли бы заявлять о нарушении исторической справедливости после каждой картины о России – вот уж где фантазия творца искажает реальность и влияет на восприятие страны остальным миром. В фильме есть и крушение поезда с Александром III и царской семьей; и коронация с шаблонной сценой фильмов о любви и попыткой сорвать церемонию; и эпизод кровавой «Ходынки» – реальные исторические события, о которых после фильма можно снова прочитать, и «Матильда» на это здорово провоцирует.

«Даниле Козловскому пространства маловато, разгуляться негде», – сетует еще один собеседник ФАН, обсуждая актеров, сыгравших в «Матильде».

У Козловского в фильме Учителя и правда очень мало экранного времени, но врывается он в каждый свой эпизод страстно и яростно, как и положено его герою, влюбленному в балерину. Данила Козловский оказывается одним из немногих русских актеров в фильме – в основном, на экране полячка Михалина Ольшанска (что оправдано происхождением самой Кшесинской), немец Ларс Айдингер в роли Николая II, интернациональная Ингеборга Дапкунайте в роли императрицы Марии Федоровны, Луизе Вольфрам в роли Александры Федоровны (и ведь тоже не поспоришь с выбором Учителя), Сара Штерн – соперница по сцене Матильды Кшесинской. Что, может, так даже интереснее – а то мы бы снова обсуждали, как в очередной раз кто-то из главных звезд российского кино сыграл кого-то из главных исторических личностей. Российских известных лиц тоже достаточно – блистает дуэт Ингеборги Дапкунайте (посчитаем ее «своей» для этого фильма) и Сергея Гармаша в роли Александра III, Евгений Миронов узнаваем и эксцентричен в роли директора Императорских театров Ивана Карловича.

Активисты движения «СтопМатильда» назвали фильм Алексея Учителя «контрольным выстрелом в святое тело Руси», хотя на экране шепчут и заучивают молитвы, просят благословения у священников, протирают иконостасы, ставят свечи в церкви и всячески подчеркивают православный статус России. Николай II, хоть и достаточно пострадав в фильме от недозволенной императору любви, в итоге благополучно соединяется с немкой Гессен-Дармштадтской, проникается к ней нежностью и теплотой, не без эффектных символичных преград, но все же принимает корону Российской Империи и весьма кинематографично кается перед своим народом на Ходынском поле после трагедии.

Страсти вокруг исторической драмы Алексея Учителя кипели особенно яростно, пока активисты не поняли, что запретить прокат картины в России не удастся. Премьерный кинопоказ в Петербурге прошел без происшествий и даже без усиленной охраны, а к вечеру в Мариинском театре о скандале напоминал лишь шлейф в виде одиночных пикетов. Все больше людей, которые, наконец, судят не по трейлеру, а по готовому фильму, утверждают, что не увидели в новом фильме Алексея Учителя оснований для протестных заявлений и требований запретить «Матильду». Свое мнение жители всей России и читатели ФАН могут составить с 26 октября, даты выхода фильмы в широкий прокат.