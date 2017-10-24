Аксенов рассказал о новых западных союзниках Крыма

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Севастополь, 23 октября. У республики Крым на Западе появилось множество союзников. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов.

«У нас появилось действительно много союзников, в том числе дипломатов и должностных лиц из целого ряда западных стран, которые по-настоящему хотят работать с Республикой Крым и развивать отношения», — приводит его слова «Газета.ru».

Аксенов отметил, что в связи с этим одной из главных задач крымских властей сейчас является выстраивание стратегии Международной ассоциации друзей Крыма, «чтобы в конце концов здравый смысл победил».

Напомним, что создании Международной ассоциации друзей Крыма будет объявлено на конференции в Крыму, которая пройдет 6-7 ноября. На нее соберутся около 40 иностранных политиков, а также общественных деятелей и бизнесменов. Кроме того, форум намерены посетить председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.