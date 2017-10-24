Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп уверен, что боевые действия против ИГ в Сирии идут успешно
Новости Сирии
Сирия: эксперт рассказал, что ждет страну после завершения военных действий
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: эксперт рассказал, что ждет страну после завершения военных действий

    0:08  24 Октября 2017
    116

    Сирия: эксперт рассказал, что ждет страну после завершения военных действий

    Москва, 24 октября. После завершения активных военных действий в Сирии, всем участвующим в конфликте сторонам придется пойти на уступки для достижения перемирия, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ зачищает кварталы Дейр эз-Зора, находящихся в руках террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Сирийские ВВС поддерживают наземные войска, наступающие на Бу-Кемаль на границе с Ираком. Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время визита в Израиль заявил о скором завершении военной операции в Сирии, оговорившись, что осталось решить несколько важных задач. 

    «Операция в Дейр эз-Зоре определена как последние крупные наступательные действия при массированной поддержке российских ВКС. Это означает трансформацию общей стратегии на сирийском направлении, ранее характеризовавшейся сочетанием военного и политического компонентов с преимуществом первого. Теперь главенствовать будет второй», — считает Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока.

    По мнению эксперта, локализация оппозиции в Идлибе и запуск механизма функционирования зон деэскалации в Сирии показывают основной вектор развития ситуации в среднесрочной перспективе: достижение перемирия.

    «Все эти события ситуативны в силу паники американцев, столкнувшихся со стремлением сирийских правительственных сил при поддержке «Хезболлы» и российской авиации выйти на восточный берег Ефрата и на границу с Ираком», — считает Сатановский.

    По его мнению, Пентагон обеспокоен тем, что подконтрольные ему силы в курдских анклавах оказались в изоляции, поскольку это грозит Вашингтону потерей влияния на суннитские племена в Дейр эз-Зоре. 

    Сирия: эксперт рассказал, что ждет страну после завершения военных действий

    «Блокировки американских союзников в курдских районах и начало активного этапа встраивания суннитских племен в социально-экономическую архитектуру Сирии являются для них самым негативным вариантом развития событий», — цитирует Сатановского «ВПК»

    По его мнению, после окончания военной операции в Дейр эз-Зоре, в основу ляжет попытка Москвы сохранить и развить позитивный опыт функционирования зон деэскалации с выходом на общегосударственный межконфессиональный компромисс на фоне попыток США сорвать это частичной «афганизацией» сирийского сопротивления. 

    «Ключ решения проблемы в данном случае — примирение с суннитской элитой на фоне уступок в рамках социально-экономической автономии»,  — заявляет эксперт, подчеркивая, что президент Сирии Башар Асад и его окружение пойдут на уступки, поскольку «гражданские конфликты вынуждают режимы идти на компромиссы».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #иг #игил #дейрэз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        165
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        455
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        187
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        4763