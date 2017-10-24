Сирия: эксперт рассказал, что ждет страну после завершения военных действий

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Москва, 24 октября. После завершения активных военных действий в Сирии, всем участвующим в конфликте сторонам придется пойти на уступки для достижения перемирия, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ зачищает кварталы Дейр эз-Зора, находящихся в руках террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Сирийские ВВС поддерживают наземные войска, наступающие на Бу-Кемаль на границе с Ираком. Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время визита в Израиль заявил о скором завершении военной операции в Сирии, оговорившись, что осталось решить несколько важных задач.

«Операция в Дейр эз-Зоре определена как последние крупные наступательные действия при массированной поддержке российских ВКС. Это означает трансформацию общей стратегии на сирийском направлении, ранее характеризовавшейся сочетанием военного и политического компонентов с преимуществом первого. Теперь главенствовать будет второй», — считает Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока.

По мнению эксперта, локализация оппозиции в Идлибе и запуск механизма функционирования зон деэскалации в Сирии показывают основной вектор развития ситуации в среднесрочной перспективе: достижение перемирия.

«Все эти события ситуативны в силу паники американцев, столкнувшихся со стремлением сирийских правительственных сил при поддержке «Хезболлы» и российской авиации выйти на восточный берег Ефрата и на границу с Ираком», — считает Сатановский.

По его мнению, Пентагон обеспокоен тем, что подконтрольные ему силы в курдских анклавах оказались в изоляции, поскольку это грозит Вашингтону потерей влияния на суннитские племена в Дейр эз-Зоре.

«Блокировки американских союзников в курдских районах и начало активного этапа встраивания суннитских племен в социально-экономическую архитектуру Сирии являются для них самым негативным вариантом развития событий», — цитирует Сатановского «ВПК».

По его мнению, после окончания военной операции в Дейр эз-Зоре, в основу ляжет попытка Москвы сохранить и развить позитивный опыт функционирования зон деэскалации с выходом на общегосударственный межконфессиональный компромисс на фоне попыток США сорвать это частичной «афганизацией» сирийского сопротивления.

«Ключ решения проблемы в данном случае — примирение с суннитской элитой на фоне уступок в рамках социально-экономической автономии», — заявляет эксперт, подчеркивая, что президент Сирии Башар Асад и его окружение пойдут на уступки, поскольку «гражданские конфликты вынуждают режимы идти на компромиссы».

1 Организация запрещена на территории РФ.