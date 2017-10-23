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Новости Сирии
Сирия: элитные части САА при поддержке ВКС РФ готовы полностью освободить Дейр эз-Зор
Новости Сирии
Сирия: элитные части САА при поддержке ВКС РФ готовы полностью освободить Дейр эз-Зор
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    Сирия: элитные части САА при поддержке ВКС РФ готовы полностью освободить Дейр эз-Зор

    23:50  23 Октября 2017
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    Сирия: элитные части САА при поддержке ВКС РФ готовы полностью освободить Дейр эз-Зор

    Дамаск, 23 октября. Элитные подразделения сирийских ВС при поддержке ВКС России готовят операцию по окончательному освобождению города Дейр эз-Зор от боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

    Ранее САА провела успешную операцию по освобождению от ИГ города Аль-Маядин, расположенного возле Дейр эз-Зора.

    В настоящий момент боевики ИГ почти полностью окружены в Дейр эз-Зоре, а САА получила полный контроль над шоссе между Дейр эз-Зором и Аль-Маядином. Сейчас элитные подразделения сирийской армии готовы провести операцию по зачистке города от террористов. Предполагается, что операция будет длиться несколько недель.

    Кроме элитных частей в освобождении города примут участие подразделения 4-й механизированный дивизии, они поддержат наступающие войска бронетехникой и тяжелым вооружением. С воздуха поддержку будут оказывать ВКС РФ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #силы тигра
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