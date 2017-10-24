Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп уверен, что боевые действия против ИГ в Сирии идут успешно
Технологии
Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ

    0:32  24 Октября 2017
    33

    На Международном форуме по вопросам безопасности «InterSecurity Forum-2017», прошедшем в Москве, 20 компаний – представителей российского и зарубежного бизнеса продемонстрировали новые образцы специальной техники и услуг в области безопасности. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

    Государственная корпорация «Росатом» представила платформу комплексной безопасности территорий – от системы «112» к «Безопасному городу». Ее цель – создать в каждом регионе страны единое информационное пространство, которое позволит быстро реагировать на каждое событие, эффективно справляться с любыми угрозами и успешно их прогнозировать.    

    Юлия Мазанько, руководитель проекта «Безопасный город» системы мониторинга «Беркут» государственной корпорации «Росатом», продемонстрировала корреспонденту ФАН-ТВ новую технологию:

    – За моей спиной вы можете видеть карту Санкт-Петербурга, на которой показано направление ветра вместе с предприятиями. Это дает возможность при техногенной катастрофе определить, с какой скоростью будет это распространяться. В Санкт-Петербурге стоит пилотный проект, полностью реализована система «112». В принципе, у нас не рассматривается «Безопасный город» как отдельная часть системы «112». Это продолжение. То есть, мы принимаем сигнал в «Безопасном городе» – система «112» реагирует.

    Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ

    Система «Безопасный город» внедряется в шести регионах страны, в трех – работает в круглосуточном режиме. Работа городских служб и объектов инфраструктуры организована в ней по принципу «одного окна»: сначала создается модель угроз для конкретной территории, потом относительно нее выстраивается система мониторинга.

    Юлия Онищук, заместитель генерального конструктора АПК «Безопасный город», объснила на конкретном примере:

    – Задача в чем? Выезжает пожарный на объект, у него паспорт дома уже есть. Откуда? Из Жилинспекции, потому что банк данных об объектах и инфраструктуре один, просто у каждой службы доступна та часть информации, которая нужна для выполнения ее деятельности, но это позволяет не иметь рассинхронизацию данных и понимать, что, если детский садик снесли в прошлом году, то ни у кого в службах и ведомствах не осталась информация о том, что он есть. 

    Над созданием комплексной системы национальной безопасности страны в России трудятся лучшие инженеры, ученые, экономисты и политики. Их цель – выстроить работу всех служб госбезопасности так, чтобы житель любого региона даже не почувствовал, что ему что-то угрожает. По словам экспертов, для этого у России есть все необходимые ресурсы и техника.

    Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ

    Дмитрий Савельев, первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы, озвучил некоторые надежды:

    – Конечно же, привлечение в эту сферу частного капитала является крайне важным вопросом, поэтому какие-то государственно-частные партнерства, которые могут создаваться в установке подобных систем, только приветствуются.   

    Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей – вопрос особенно важный в преддверии Чемпионата Мира по футболу. Участники выставки продемонстрировали новейшие отечественные и иностранные системы охраны объектов, закрытых территорий и системы видеонаблюдения.

    Сергей Власенко, руководитель направления систем видеонаблюдения Департамента развития бизнеса компании «ISS», рассказал корреспонденту ФАН-ТВ:

    – Здесь сейчас представлен модуль видеоаналитики, называется «Оставленные предметы», он, соответственно, помогает разгрузить оператора, чтобы он не постоянно наблюдал за ситуацией в кадре, а система в автоматическом режиме выдает сигнал тревоги в некоторых случаях. То есть, оставляется предмет, уходит человек, и система в автоматическом режиме понимает, что предмет оставлен здесь, и просит оператора обратить на это внимание.

    Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ

    Павел Жорин, директор отдела продаж канадской компании «Avigilon», показал ноу-хау, которое он и его коллеги привезли в Москву:

    – Мы представляем мономатричные системы очень высокой детализации, то есть, наши камеры достигают порядка 30 мегапикселей на 1 сенсор. Сейчас в России используются в большинстве случаев в «Безопасных городах» 1-2 мегапикселя. Соответственно, за счет такого подхода мы можем охватить гораздо большую территорию одной камерой и тем самым дать возможность оператору более адекватно реагировать на ситуацию. Мы снимаем, как вы видите, всю площадь. Здесь по ширине более 250 метров – площадь Белорусского вокзала. И при этом мы цифровым образом можем приблизиться и получить картинку высокой детализации с этого участка. Сейчас для безопасных городов данная технология еще не применялась, но у нас есть успешный опыт в России применения данных камер на стадионах, то есть стадионы, которые идут под Чемпионат мира. Мы используем порядка 60-70 камер для одновременной съемки всех посетителей на стадионе. То есть, мы закрываем 60 тысяч человек малым количеством камер. Аналогичные решения от производителей стандартных камер требуют порядка 1200 камер.

    Смотрите также: Участники InterSecurity Forum-2017 обсудили, как уничтожить ИГИЛ1 и избежать терактов. ФАН-ТВ

    Александр Игнатовский, руководитель направления Департамента развития бизнеса компании «Kraftway», рассказал о других новинках в сфере безопасности:

    – Мы представляем компанию «Kraftway» – российский производитель средств вычислительной техники на базе материнских плат собственной разработки. В каждое из наших решений встроен такой специальный модуль, на нем располагаются BIOS и средства защиты информации. Чтобы запустить компьютер, необходима специальная карточка, без не работать невозможно, дальше стартует специальный антивирус, который работает до старта операционной системы. В основном, наши решения используются в органах госвласти и в силовых структурах. Это, во-первых, импортозамещение и повышенный уровень доверия, то есть, она позволяет обрабатывать информацию повышенного уровня секретности.

    Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ

    Игорь Севалкин, сопредседатель Оргкомитета Международного форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum», президент компании «Интерполитекс», в беседе с репортером ФАН-ТВ резюмировал успех работы россиян в этой сфере:

    – У нас система защиты государственных интересов превыше всего. Поэтому, может быть, за границей где-то есть что-то из этой области и лучше, но мы ориентируемся на свою продукцию. Поэтому во многих случаях так называемые кибератаки, от которых страдает мировое сообщество, как бы проходят нас стороной. Это неслучайно. То есть, у нас сильная система информационной безопасности, которая может дать фору и иностранным компаниям, и иностранным государственным структурам, которые сейчас безосновательно обвиняют Россию в киберпреступности. У нас просто есть своя высокая школа по информационной безопасности, которая обеспечивает надежную защиту наших государственных интересов и нашего бизнеса.

    Смотрите также: Силовики провели в Москве чемпионат по «российскому достоянию»: Мы знаем то, чего не знает никто. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
    #россия #москва
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        165
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        455
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        187
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        4764