Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ

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На Международном форуме по вопросам безопасности «InterSecurity Forum-2017», прошедшем в Москве, 20 компаний – представителей российского и зарубежного бизнеса продемонстрировали новые образцы специальной техники и услуг в области безопасности. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Государственная корпорация «Росатом» представила платформу комплексной безопасности территорий – от системы «112» к «Безопасному городу». Ее цель – создать в каждом регионе страны единое информационное пространство, которое позволит быстро реагировать на каждое событие, эффективно справляться с любыми угрозами и успешно их прогнозировать.

Юлия Мазанько, руководитель проекта «Безопасный город» системы мониторинга «Беркут» государственной корпорации «Росатом», продемонстрировала корреспонденту ФАН-ТВ новую технологию:

– За моей спиной вы можете видеть карту Санкт-Петербурга, на которой показано направление ветра вместе с предприятиями. Это дает возможность при техногенной катастрофе определить, с какой скоростью будет это распространяться. В Санкт-Петербурге стоит пилотный проект, полностью реализована система «112». В принципе, у нас не рассматривается «Безопасный город» как отдельная часть системы «112». Это продолжение. То есть, мы принимаем сигнал в «Безопасном городе» – система «112» реагирует.

Система «Безопасный город» внедряется в шести регионах страны, в трех – работает в круглосуточном режиме. Работа городских служб и объектов инфраструктуры организована в ней по принципу «одного окна»: сначала создается модель угроз для конкретной территории, потом относительно нее выстраивается система мониторинга.

Юлия Онищук, заместитель генерального конструктора АПК «Безопасный город», объснила на конкретном примере:

– Задача в чем? Выезжает пожарный на объект, у него паспорт дома уже есть. Откуда? Из Жилинспекции, потому что банк данных об объектах и инфраструктуре один, просто у каждой службы доступна та часть информации, которая нужна для выполнения ее деятельности, но это позволяет не иметь рассинхронизацию данных и понимать, что, если детский садик снесли в прошлом году, то ни у кого в службах и ведомствах не осталась информация о том, что он есть.

Над созданием комплексной системы национальной безопасности страны в России трудятся лучшие инженеры, ученые, экономисты и политики. Их цель – выстроить работу всех служб госбезопасности так, чтобы житель любого региона даже не почувствовал, что ему что-то угрожает. По словам экспертов, для этого у России есть все необходимые ресурсы и техника.

Дмитрий Савельев, первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы, озвучил некоторые надежды:

– Конечно же, привлечение в эту сферу частного капитала является крайне важным вопросом, поэтому какие-то государственно-частные партнерства, которые могут создаваться в установке подобных систем, только приветствуются.

Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей – вопрос особенно важный в преддверии Чемпионата Мира по футболу. Участники выставки продемонстрировали новейшие отечественные и иностранные системы охраны объектов, закрытых территорий и системы видеонаблюдения.

Сергей Власенко, руководитель направления систем видеонаблюдения Департамента развития бизнеса компании «ISS», рассказал корреспонденту ФАН-ТВ:

– Здесь сейчас представлен модуль видеоаналитики, называется «Оставленные предметы», он, соответственно, помогает разгрузить оператора, чтобы он не постоянно наблюдал за ситуацией в кадре, а система в автоматическом режиме выдает сигнал тревоги в некоторых случаях. То есть, оставляется предмет, уходит человек, и система в автоматическом режиме понимает, что предмет оставлен здесь, и просит оператора обратить на это внимание.

Павел Жорин, директор отдела продаж канадской компании «Avigilon», показал ноу-хау, которое он и его коллеги привезли в Москву:

– Мы представляем мономатричные системы очень высокой детализации, то есть, наши камеры достигают порядка 30 мегапикселей на 1 сенсор. Сейчас в России используются в большинстве случаев в «Безопасных городах» 1-2 мегапикселя. Соответственно, за счет такого подхода мы можем охватить гораздо большую территорию одной камерой и тем самым дать возможность оператору более адекватно реагировать на ситуацию. Мы снимаем, как вы видите, всю площадь. Здесь по ширине более 250 метров – площадь Белорусского вокзала. И при этом мы цифровым образом можем приблизиться и получить картинку высокой детализации с этого участка. Сейчас для безопасных городов данная технология еще не применялась, но у нас есть успешный опыт в России применения данных камер на стадионах, то есть стадионы, которые идут под Чемпионат мира. Мы используем порядка 60-70 камер для одновременной съемки всех посетителей на стадионе. То есть, мы закрываем 60 тысяч человек малым количеством камер. Аналогичные решения от производителей стандартных камер требуют порядка 1200 камер.

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Александр Игнатовский, руководитель направления Департамента развития бизнеса компании «Kraftway», рассказал о других новинках в сфере безопасности:

– Мы представляем компанию «Kraftway» – российский производитель средств вычислительной техники на базе материнских плат собственной разработки. В каждое из наших решений встроен такой специальный модуль, на нем располагаются BIOS и средства защиты информации. Чтобы запустить компьютер, необходима специальная карточка, без не работать невозможно, дальше стартует специальный антивирус, который работает до старта операционной системы. В основном, наши решения используются в органах госвласти и в силовых структурах. Это, во-первых, импортозамещение и повышенный уровень доверия, то есть, она позволяет обрабатывать информацию повышенного уровня секретности.

Игорь Севалкин, сопредседатель Оргкомитета Международного форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum», президент компании «Интерполитекс», в беседе с репортером ФАН-ТВ резюмировал успех работы россиян в этой сфере:

– У нас система защиты государственных интересов превыше всего. Поэтому, может быть, за границей где-то есть что-то из этой области и лучше, но мы ориентируемся на свою продукцию. Поэтому во многих случаях так называемые кибератаки, от которых страдает мировое сообщество, как бы проходят нас стороной. Это неслучайно. То есть, у нас сильная система информационной безопасности, которая может дать фору и иностранным компаниям, и иностранным государственным структурам, которые сейчас безосновательно обвиняют Россию в киберпреступности. У нас просто есть своя высокая школа по информационной безопасности, которая обеспечивает надежную защиту наших государственных интересов и нашего бизнеса.

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