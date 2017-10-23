Врачебный консилиум согласовал процедуру лечения журналистки Фельгенгауэр

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Москва, 23 октября. Врачебный консилиум рассчитывает на благоприятный исход лечения ведущей и заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, которая подверглась нападению. Об этом рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Прошел консилиум - специалисты по патологии головы и шеи. Согласовано лечение, согласована тактика действий, голосовые связки не задеты», – написал Венедиктов в своем канале в Telegram.

Нападение на журналистку произошло в понедельник днем, когда она находилась на рабочем месте в помещении радиостанции «Эхо Москва». Вооруженный мужчина ворвался в здание и нанес удар ножом в шею Фельгенгауэр. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи ввели ее в состояние искусственной комы, пишет «Газета.ru».

Нападавший был задержан, им оказался 48-летний Борис Гриц, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Свой поступок он объяснил некими «телепатическими преследованиям» со стороны пострадавшей. Во вторник следствие намерено обратится в суд с ходатайством об аресте задержанного.