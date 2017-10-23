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Стали известны сроки поступления С-500 в ВКС РФ
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    Стали известны сроки поступления С-500 в ВКС РФ

    23:19  23 Октября 2017
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    Стали известны сроки поступления С-500 в ВКС РФ
    Москва, 23 октября. Воздушно-космические силы России к 2020 году начнут получать на вооружение новейшие зенитные ракетные системы С-500. Об этом журналистам сообщил заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

    «С-500 начнем получать ближе к 2020 году», — сообщил Гуменный.

    Ранее в поздравительной телеграмме премьер-министра Дмитрия Медведева, направленной в апреле в связи с 15-летием «Концерна ВКО «Алмаз-Антей», говорилось, что «такие перспективные разработки, как ЗРС пятого поколения С-500 «Прометей», позволят решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве России, но и в ближнем космосе».

    С-500 имеет радиус поражения 600 км и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

    Стали известны сроки поступления С-500 в ВКС РФ

    В феврале 2017 года «Газета.ру» сообщала, что в России впервые начали готовить будущих офицеров-специалистов по работе с С-500. 

    Автор: Олеся Волкова
    #армия #вксрф #с-500
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