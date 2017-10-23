Парламентская комиссия в Великобритании изучит условия помощи курдам в Сирии

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Лондон, 23 октября. Британский парламент изучит условия предоставления правительством Великобритании помощи курдским формированиям, которые ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) на территории Ирака и Сирии.

Расследование проводит международный комитет палаты общин парламента Соединенного Королевства.

«Комитет просит министерство иностранных дел разъяснить, какие группы курдов поддержала Великобритания в войне с ИГ, а также, почему это было сделано, какая именно поддержка была оказана, и как все это могло повлиять на ситуацию на месте», – отмечается в документе, сопровождающем расследование.

Как полагает парламентский комитет, помощь курдам со стороны Великобритании могла бы помощь им расширить контролируемые территории, а также повлиять на ситуацию в Турции.

Напомним, что ранее RT сообщало о том, что арабо-курдские формирования группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) взяли под контроль крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Аль-Омар в провинции Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.