Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: элитные части САА при поддержке ВКС РФ готовы полностью освободить Дейр эз-Зор
Новости Сирии
Либерман снял «ответственность» с Асада за обстрел Израиля со стороны Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Либерман снял «ответственность» с Асада за обстрел Израиля со стороны Сирии

    22:55  23 Октября 2017
    211

    Либерман снял «ответственность» с Асада за обстрел Израиля со стороны Сирии

    Москва, 23 октября. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал ситуацию с обстрелами территории страны, которые в последнее время были произведены со стороны Сирии, подчеркнув, что армия президента страны Башара Асада не имеет к этому отношения.

    Либерман выступил на заседании фракции «Наш дом – Израиль», основателем которой является. Министр не возложил напрямую вину за эти обстрелы на Асада. По его словам, обстрелы территории Израиля нельзя считать случайными. 

    Либерман в своем выступлении подчеркнул, что это был целенаправленный обстрел, осуществленный местной группировкой по распоряжению «Хезболлы». При этом он добавил, что лидер «Хезболлы» «сознательно держал Асада в неведении по поводу намерения осуществить обстрел израильской территории».

    Как отмечает издание «Военное обозрение», ранее власти Израиля в случае обстрелов со стороны Сирии возлагали вину на официальный Дамаск.

    Либерман снял «ответственность» с Асада за обстрел Израиля со стороны Сирии 

    Отметим, в минувшую пятницу «Газета.ру» сообщала, что пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения ракетного удара по территории Сирии, по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #израиль #асад #либерман
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        133
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        407
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        181
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        4739