Либерман снял «ответственность» с Асада за обстрел Израиля со стороны Сирии 

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Москва, 23 октября. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал ситуацию с обстрелами территории страны, которые в последнее время были произведены со стороны Сирии, подчеркнув, что армия президента страны Башара Асада не имеет к этому отношения.

Либерман выступил на заседании фракции «Наш дом – Израиль», основателем которой является. Министр не возложил напрямую вину за эти обстрелы на Асада. По его словам, обстрелы территории Израиля нельзя считать случайными.

Либерман в своем выступлении подчеркнул, что это был целенаправленный обстрел, осуществленный местной группировкой по распоряжению «Хезболлы». При этом он добавил, что лидер «Хезболлы» «сознательно держал Асада в неведении по поводу намерения осуществить обстрел израильской территории».

Как отмечает издание «Военное обозрение», ранее власти Израиля в случае обстрелов со стороны Сирии возлагали вину на официальный Дамаск.

Отметим, в минувшую пятницу «Газета.ру» сообщала, что пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения ракетного удара по территории Сирии, по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.