Состояние освобожденной Ракки ужаснуло французов

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Париж, 23 октября. Французское издание Le Figaro опубликовало фоторепортаж из Ракки, которую руководство возглавляемой США коалиции недавно объявило освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

«Город освобождён, но буквально опустошён, он полностью в руинах», – пишет французское издание.

Ракка была захвачена боевиками ИГ в 2014 году и прекращена им в де-факто столицу самопровозглашенного «халифата». Летом этого года коалицией была начата операция по освобождению Ракки, проводимая силами авиации США и наземных сил арабо-курдских формирований SDF. Финальной частью операции стало штурм стадиона, который боевики использовали, как последний укрепленный пункт в городе. В ходе боевых действий стадион был полностью разрушен.

«Редкие здания-призраки, что ещё стоят, представляют собою не более чем каркасы из бетона посреди обломков, которые валяются на земле. Серые от пыли на всём протяжении улицы покинуты», – описывают ситуацию в городе французские журналисты.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сравнил сегодняшнюю Ракку с немецким Дрезденом, уничтоженным во время американских бомбардировок в 1945 году, пишет «Газета.ru»

1 Организация запрещена на территории РФ.