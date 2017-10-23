Состояние освобожденной Ракки ужаснуло французов
Париж, 23 октября. Французское издание Le Figaro опубликовало фоторепортаж из Ракки, которую руководство возглавляемой США коалиции недавно объявило освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).
«Город освобождён, но буквально опустошён, он полностью в руинах», – пишет французское издание.
Ракка была захвачена боевиками ИГ в 2014 году и прекращена им в де-факто столицу самопровозглашенного «халифата». Летом этого года коалицией была начата операция по освобождению Ракки, проводимая силами авиации США и наземных сил арабо-курдских формирований SDF. Финальной частью операции стало штурм стадиона, который боевики использовали, как последний укрепленный пункт в городе. В ходе боевых действий стадион был полностью разрушен.
«Редкие здания-призраки, что ещё стоят, представляют собою не более чем каркасы из бетона посреди обломков, которые валяются на земле. Серые от пыли на всём протяжении улицы покинуты», – описывают ситуацию в городе французские журналисты.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сравнил сегодняшнюю Ракку с немецким Дрезденом, уничтоженным во время американских бомбардировок в 1945 году, пишет «Газета.ru»
1 Организация запрещена на территории РФ.