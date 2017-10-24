СБУ опровергла сообщения о покушении на Порошенко

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Киев, 23 октября. Информация о предотвращенном силами спецслужб покушении на президента Украины Петра Порошенко является недостоверной. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Это фейк», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее СБУ опубликовала сообщение, в котором заявила об успешном проведении операции по обезвреживанию группы лиц, готовивших покушение на украинского президента. Согласно информации ведомства, операция была проведена в воскресенье.

Позже пресс-служба СБУ опровергла это сообщение, указав, что письмо по электронной почте было прислано с электронного адреса из «одной из соседних стран». Автор этого письма «подменил настоящий адрес пресс-службы ведомства». В ведомстве добавили, что фактов взлома официальных почтовых и веб ресурсов СБУ не зафиксировано.