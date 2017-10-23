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Министр информации Сирии: Урегулирование конфликта придет только из Дамаска
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    Министр информации Сирии: Урегулирование конфликта придет только из Дамаска

    22:29  23 Октября 2017
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    Министр информации Сирии: Урегулирование конфликта придет только из Дамаска

    Дамаск, 23 октября. Вопросы урегулирования в Сирии должны решаться не в Астане и Женеве, а на сирийской земле. С таким заявлением выступил министр информации страны Мухамммед Рамиз Тарджаман.

    «По моему мнению, то, что происходит в Астане и Женеве, должно происходить на сирийской земле в рамках национального диалога всех патриотично настроенных людей, которые берегут сирийский суверенитет и единство территории», — заявил министр в интервью РИА Новости.

    По мнению Тарджамана, невозможно провести прямые переговоры между Дамаском и существующими платформами оппозиции. Он подчеркнул, что урегулирование в Сирии «придет только из Дамаска».

    Министр информации Сирии: Урегулирование конфликта придет только из Дамаска

    Ранее в понедельник стало известно, что пленарное заседание по итогам седьмого раунда переговоров в Астане пройдет во вторник, 31 октября, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #дамаск #тарджаман
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