Министр информации Сирии: Урегулирование конфликта придет только из Дамаска

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Дамаск, 23 октября. Вопросы урегулирования в Сирии должны решаться не в Астане и Женеве, а на сирийской земле. С таким заявлением выступил министр информации страны Мухамммед Рамиз Тарджаман.

«По моему мнению, то, что происходит в Астане и Женеве, должно происходить на сирийской земле в рамках национального диалога всех патриотично настроенных людей, которые берегут сирийский суверенитет и единство территории», — заявил министр в интервью РИА Новости.

По мнению Тарджамана, невозможно провести прямые переговоры между Дамаском и существующими платформами оппозиции. Он подчеркнул, что урегулирование в Сирии «придет только из Дамаска».

Ранее в понедельник стало известно, что пленарное заседание по итогам седьмого раунда переговоров в Астане пройдет во вторник, 31 октября, сообщала «Газета.ру».