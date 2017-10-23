Сирия: подразделениям САА удалось ликвидировать полевого командира ИГ

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Дамаск, 23 октября. Сирийские элитные подразделения продолжают вести зачистку районов города Дейр эз-Зор от уцелевших боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Основные боестолкновения идут в северной части города.

Боевики оказывают ожесточенное сопротивление в промышленной зоне к северу от города, а также в предместьях Хасарат, Эль-Ховейка, Джбейла, Рашидия и Канамат.

Также сообщается о попытках террористов вернуть под свой контроль населенные пункты Эль-Курия и Эль-Ашара. Сирийским военнослужащим удалось отбить все атаки и ликвидировать одного из полевых командиров ИГ Мухаммеда Джасема аль-Уррана.

Кроме того, сирийская артиллерия и авиация наносят удары по позициям террористов в кварталах Шейх-Ясин, Сук-эль-Халь, Эль-Уммаль и на улице Фуа. Сообщается о серьезных потерях ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.