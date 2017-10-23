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Поезд «Сердце России» начнет курсировать в метро Лондона
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    Поезд «Сердце России» начнет курсировать в метро Лондона

    22:18  23 Октября 2017
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    Поезд «Сердце России» начнет курсировать в метро Лондона

    Москва, 23 октября. Уже 25 октября в метро Лондона состоится торжественный запуск тематического поезда «Сердце России». Об этом сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

    Данная инициатива приурочена к перекрестному Году науки и образования Российской Федерации и Великобритании. Непосредственно каждый из семи вагонов уникального поезда будет посвящен определенной теме.

    «Это крупнейший в истории совместный проект двух самых крупных метрополитенов мира. Поезд покажет, что между нашими странами есть много общего, что нам есть чем поделиться и чему поучиться друг у друга», — цитирует слова столичного чиновника издание «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее стало известно о том, что до конца 2017 года в московском метро будут открыты сразу пять новых станций Третьего пересадочного контура.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #лондон
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